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Юридические лица и оптовые покупатели могут оформить заказ на сайте производства SilverSalt.ru.



СЕРЕБРЯНАЯ ПРОВОЛОКА 925 проба, диаметр-7мм



Для заказа доступны следующие отрезки проволоки:



0,5 метра



Мы изготавливаем серебряную проволоку с 2013 г. в Санкт-Петербурге. За это время мы оборудовали нашу производственную базу самым современным оборудованием, которое позволяет нам производить серебряную проволоку наивысшего качества, соответствующей ГОСТ 7222-2014.

Нашими постоянными клиентами являются как небольшие ювелирные мастерские, так и крупные заводы и государственные предприятия, в том числе оборонного сектора. Характеристики производимой серебряной проволоки удовлетворяют потребностям самых требовательных покупателей.

Нашими партнёрами являются крупнейшие аффинажные заводы России:

— АО МЗСС (Московский Завод Специальных Сплавов)

— АО ПЗЦМ (Приокский Завод Цветных металлов)

— Щёлково ВДМ завод (вторичных драгоценных металлов)

Благодаря этому, для производства серебряной проволоки, мы используем серебро высшей пробы.

ДОСТАВКА:

Доставка заказов нашего интернет-магазина осуществляется курьерской компанией СДЭК.

При оформлении заказа вы можете выбрать удобный для вас вариант:

— доставка до вашего адреса

— доставка до пункта выдачи СДЭК

Стоимость доставки зависит от габаритов отправления и адреса доставки.

Итоговая стоимость товара и примерный срок доставки будут сформирована на странице оформления заказа, при вводе всех данных.

САМОВЫВОЗ:

Возможен самовывоз серебряной проволоки непосредственно с производства или из офиса компании.

Время приезда предварительно согласовывается с менеджером.

К оплате принимаются банковские карты.



Если вы заинтересованы в надёжном поставщике серебряной проволоки, то мы готовы предложить Вам:

Продукцию напрямую от производителя

Высочайшее качество, соответствующее ГОСТ 7222-2014

Цена производителя

Сертификаты качества

Серебряная проволока всегда в наличии

Оперативная доставка по России

Изготавливаем проволоку диаметром от 0,2 до 7,0 мм

Стандартные пробы 925 и 999. Нестандартные пробы под заказ

Работаем с физическими лицами

ВНИМАНИЕ:

Остерегайтесь заказывать серебряную проволоку у частных мастеров и в маленьких «гаражных» производствах. Для стабильного производства проволоки высокого качества, требуется сложное оборудование и отлаженный технологический процесс.

Также, не советуем заказывать серебряную проволоку на зарубежных площадках. С вероятностью 99%, вместо серебряной проволоки, вы получите посеребрённую.

Для оптовых покупателей у нас действуют специальные условия и цены.

Подробности на бесплатной горячей линии 8 800 550-24-21

— по рабочим дням с 9:00 до 18:00

и на сайте нашего производства SilverSalt.ru

СЕРЕБРЯНАЯ ПРОВОЛОКА 925 проба, диаметр-7мм