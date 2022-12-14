999 ПРОБА
ГОСТ 7222-2014
Марка: Ср
Содержание серебра 99,99
Сечение: круглое
ОПЛАТА:
— при получении заказа в пункте выдачи СДЭК
— оплата банковской картой онлайн
ИНФОРМАЦИЯ:
Вы находитесь на странице официального интернет-магазина компании SilverSalt.
В интернет-магазине действует упрощённая процедура покупки товаров физическими лицами.
Юридические лица и оптовые покупатели могут оформить заказ на сайте производства SilverSalt.ru.
СЕРЕБРЯНАЯ ПРОВОЛОКА 999 проба, диаметр — 4.0 мм.
Для заказа доступны следующие отрезки проволоки:
0,5 метра
1 метр
Мы изготавливаем серебряную проволоку с 2013 г. в Санкт-Петербурге. За это время мы оборудовали нашу производственную базу самым современным оборудованием, которое позволяет нам производить серебряную проволоку наивысшего качества, соответствующей ГОСТ 7222-2014.
Нашими постоянными клиентами являются как небольшие ювелирные мастерские, так и крупные заводы и государственные предприятия, в том числе оборонного сектора. Характеристики производимой серебряной проволоки удовлетворяют потребностям самых требовательных покупателей.
Нашими партнёрами являются крупнейшие аффинажные заводы России:
— АО МЗСС (Московский Завод Специальных Сплавов)
— АО ПЗЦМ (Приокский Завод Цветных металлов)
— Щёлково ВДМ завод (вторичных драгоценных металлов)
Благодаря этому, для производства серебряной проволоки, мы используем серебро высшей пробы.
ДОСТАВКА:
Доставка заказов нашего интернет-магазина осуществляется курьерской компанией СДЭК.
При оформлении заказа вы можете выбрать удобный для вас вариант:
— доставка до вашего адреса
— доставка до пункта выдачи СДЭК
Стоимость доставки зависит от габаритов отправления и адреса доставки.
Итоговая стоимость товара и примерный срок доставки будут сформирована на странице оформления заказа, при вводе всех данных.
САМОВЫВОЗ:
Возможен самовывоз серебряной проволоки непосредственно с производства или из офиса компании.
Время приезда предварительно согласовывается с менеджером.
К оплате принимаются банковские карты.
Если вы заинтересованы в надёжном поставщике серебряной проволоки, то мы готовы предложить Вам:
ВНИМАНИЕ:
Остерегайтесь заказывать серебряную проволоку у частных мастеров и в маленьких «гаражных» производствах. Для стабильного производства проволоки высокого качества, требуется сложное оборудование и отлаженный технологический процесс.
Также, не советуем заказывать серебряную проволоку на зарубежных площадках. С вероятностью 99%, вместо серебряной проволоки, вы получите посеребрённую.
Для оптовых покупателей у нас действуют специальные условия и цены.
Подробности на бесплатной горячей линии 8 800 550-24-21
— по рабочим дням с 9:00 до 18:00
и на сайте нашего производства SilverSalt.ru
СЕРЕБРЯНАЯ ПРОВОЛОКА 999 проба, диаметр — 4.0 мм.
ИНФОРМАЦИЯ:
Вы находитесь на странице официального интернет-магазина компании SilverSalt.
В интернет-магазине действует упрощённая процедура покупки товаров для физических лиц.
Юридические лица и оптовые покупатели могут оформить заказ на сайте производства SilverSalt.ru.
СЕРЕБРЯНАЯ ПРОВОЛОКА
В зависимости от диаметра, для заказа доступны следующие отрезки проволоки:
1 метр
3 метра
5 метров
Данные отрезки всегда в наличии и готовы к отправке. Чем длиннее отрезок, тем выгоднее для вас цена за 1 метр.
Мы изготавливаем серебряную проволоку с 2013 г. в Санкт-Петербурге. За это время мы оборудовали нашу производственную базу самым современным оборудованием, которое позволяет нам производить серебряную проволоку наивысшего качества, соответствующей ГОСТ 7222-2014.
Нашими постоянными клиентами являются как небольшие ювелирные мастерские, так и крупные заводы и государственные предприятия, в том числе оборонного сектора. Характеристики производимой серебряной проволоки удовлетворяют потребностям самых требовательных покупателей.
Если вы заинтересованы в надёжном поставщике серебряной проволоки, то мы готовы предложить Вам:
ВНИМАНИЕ:
Остерегайтесь заказывать серебряную проволоку у частных мастеров и в маленьких «гаражных» производствах. Для стабильного производства проволоки высокого качества, требуется сложное оборудование и отлаженный технологический процесс.
Также, не советуем заказывать серебряную проволоку на зарубежных площадках. В 99% случаем, вместо серебряной проволоки, вы получите посеребрённую.
Для оптовых покупателей у нас действуют специальные условия и цены.
Подробности на бесплатной горячей линии 8 800 550-24-21
и на сайте нашего производства SilverSalt.ru